Український боксер Олександр Усик розповів, з ким жадає зійтися на рингу найближчим часом

Як повідомляє Politeka.net, у суперважкоатлета є можливість завоювати пояс WBO, проте політика спортивної організації створює певні складнощі. Він розповів подробиці своїх планів під час інтерв'ю на YouTube.

"У наступному бою хочу боксувати за чемпіонський пояс. Знаю, що Джошуа і Ф'юрі хочуть провести між собою бій" ,- зізнався Олександр Усик. - "Нехай боксують, але я претендент на пояс WBO і хочу його отримати".

Він додав, що боксерська огранізація планує влаштувати резонансний поєдинок "за об'єднання", а потім ще й провести реванш. У той же час, українець і сам не проти зіткнутися в рингу з чинним чемпіоном WBO, а це цілком можливо завдяки його недавній перемозі над Дереком Чісорою.

"Давайте будемо розмовляти, залишайте пояс WBO і проводите свій бій", - підкреслив Олександр Усик. "Але взагалі хочу боксувати з Ентоні Джошуа, у нього ж ще є пояси"

Після бою з Чісорою український боксер піднявся на друге місце в рейтингу WBO і став прямим претендентом на пояс чемпіона, яким зараз володіє Ентоні Джошуа. Останній буде 12 грудня захищати пояси WBO, WBA і IBO в бою проти Кубрата Пулєва. Джошуа також не проти відібрати пояс WBC і Тайсона Ф'юрі, якому ще потрібно відстояти своє чемпіонство в поєдинку з Агітом Кабайелом.

Ще одним ймовірним суперником Олександра Усика в бою за титул чемпіона WBO називають 35-річного Джо Джойса. Відправивши в технічний нокаут третього номера, Даніеля Дюбуа, він може зайняти це місце в рейтингу. Ймовірно також, що промоутери змусять українець битися з Джозефом Паркером, який бажає повернути один зі своїх титулів. Інтереси обох боксерів представляє компанія Matchroom Boxing, тому їх бій організувати набагато легше.

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