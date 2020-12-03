Украинский боксер Александр Усик поведал, с кем планирует сойтись на ринге в следующий раз

Как сообщает Politeka.net, у супертяжеловеса есть возможность завоевать пояс WBO, однако политика спортивной организации создает определенные сложности. Он рассказал о планах на дальнейшую карьеру во время интервью на YouTube.

"В следующем бою хочу боксировать за чемпионский пояс. Знаю, что Джошуа и Фьюри хотят провести между собой бой" , - признался Александр Усик. - "Пусть боксируют, но я претендент на пояс WBO и хочу его получить".

Он добавил, что боксерская огранизация планирует устроить резонансный поединок "за объединение", а затем еще и провести реванш. В то же время, украинец и сам не прочь столкнуться в ринге с действующим чемпионом WBO, а это вполне возможно благодаря его недавней победе над Дереком Чисорой.

"Давайте будем разговаривать, оставляйте пояс WBO и проводите свой бой", - подчеркнул Александр Усик. "Но вообще хочу боксировать с Энтони Джошуа, у него же еще есть пояса"

После боя с Чисорой украинский боксер поднялся на второе место в рейтинге WBO и стал прямым претендентом на пояс чемпиона, которым сейчас владеет Энтони Джошуа. Последний будет 12 декабря защищать пояса WBO, WBA и IBO в бою против Кубрата Пулева. Джошуа также не прочь отобрать пояс WBC и Тайсона Фьюри, которому еще нужно отстоять свое чемпионство в поединке с Агитом Кабайелом.

Еще одним вероятным соперником Александра Усика в бою за титул чемпиона WBO называют 35-летнего Джо Джойса. Отправив в технический нокаут третьего номера, Даниэля Дюбуа, он может занять это место в рейтинге. Вероятно также, что промоутеры заставят украинца драться с Джозефом Паркером, который желает вернуть один из своих титулов. Интересы обоих боксеров представляет компания Matchroom Boxing, поэтому их бой организовать намного легче.

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