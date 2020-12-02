В США украинского боксера Александра Усика считают недостойным драться за титул чемпиона в супертяжелом весе по версии WBO

Как стало известно Politeka.net, он может побороться за это звание, если действующий обладатель Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) откажется от пояса ради судьбоносного боя с Тайсоном Фьюри. Главный редактор журнала The Ring Даг Фишер считает, что организации не стоит лишать чемпиона титула и давать шанс Александру Усику (18-0, 13 КО), передает XSport.

"Я бы предпочел, чтобы бой Усик – Джойс был претендентским. Усик не заслуживает быть обязательным претендентом на основании одной достойной победы в супертяжелом весе", - отметил авторитетный журналист. - "Джойс не заслуживает боя за титул чемпиона мира, поскольку его лучшая профессиональная победа была против перспективного боксера".

По мнению Дага Фишера, в 2021 году следует провести зрелищный бой между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри, на кону в котором может стоять абсолютное чемпионство.

Тем временем новозеландский боксер Джозеф Паркер уже обратился в WBO с просьбой устроить поединок с Александром Усиком, в надежде вернуть себе чемпионский пояс. По словам менеджера, Дэвида Хиггиса, они уже ведут переговоры с командой украинца.

"Если Джошуа освободит титул, то Паркер хочет драться с Усиком. Мы обсуждали это с Климасом и Красюком, командой Усика", - отметил Хиггис.

Сейчас Алексадр Усик находится на первой позиции рейтинга WBO сразу после действующего чемпиона и является обязательным претендентом на титул. Джозеф Паркер занимает третье место, перед ним стоит Даниэль Дюбуа, который недавно проиграл Джо Джойсу в Лондоне и теперь должен переместиться на строчку пониже. Вполне вероятно, что промоутеры устроят Усику бой именно с Джойсом, о чем мы писали ранее. Пока организаторы не обновят рейтинг и не решат вопрос с боем Джошуа, сложно сказать, с кем Александру придется боксировать в следующий раз.

Напомним, Усик решил выгулять Чисору в Киеве, британец в восторге.

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