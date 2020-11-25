Удачи!", "Сделай их, чемион!", "С нетерпением жду этого боя. Бурный с нокаутом, я надеюсь", - пишут в комментариях.
Не менее оптимистично в отношении боя настроен и его соперник - Джо Джойс.
"Я слышу, как Дюбуа садится с большим стуком на пол", "Вперед, братик!", - пишут в комментариях.
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Как известно, поединок Джойс - Дюбуа пройдет в субботу, 28 ноября. Усик является обязательным претендентом на титул WBO, Дюбуа - второй в рейтинге.
Как писала Politeka, Усик признался, что делает с женой после длительной разлуки.
Напомним, Усик решил выгулять Чисору в Киеве, британец в восторге.
Также Politeka писала, что Усик признался в любви к советскому кинематографу.