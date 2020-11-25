Промоутер Эдди Хирн сообщил о том, что победитель боя между супертяжем Джо Джойсом и Даниэлем Дюбуа может встретиться в поединке с украинским боксером Александром Усиком
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Tribuna.com.
Так, по его словам, оба боксера достойны получить чемпионский титул.
"Победитель этого поединка станет чемпионом Великобритании и Европы. Думаю, что это примерно соответствует их нынешнему уровню. Считаю, что они оба достойны впоследствии стать претендентами на чемпионский титул. Но им нужно несколько побед, что закрепить свой статус. Хотя, победитель вполне может встретиться с Александром Усиком и побороться за вакантный титул чемпиона мира", - сказал Хирн.
Тем временем потенциальные соперники Усика готовятся к бою.
"Улыбайся... Это боевая неделя", - подписал свое фото Дюбуа.

Удачи!", "Сделай их, чемион!", "С нетерпением жду этого боя. Бурный с нокаутом, я надеюсь", - пишут в комментариях.

Не менее оптимистично в отношении боя настроен и его соперник - Джо Джойс.

"Я слышу, как Дюбуа садится с большим стуком на пол", "Вперед, братик!", - пишут в комментариях.

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Как известно, поединок Джойс - Дюбуа пройдет в субботу, 28 ноября. Усик является обязательным претендентом на титул WBO, Дюбуа - второй в рейтинге.