Промоутер Эдди Хирн сообщил о том, что победитель боя между супертяжем Джо Джойсом и Даниэлем Дюбуа может встретиться в поединке с украинским боксером Александром Усиком

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Tribuna.com

Так, по его словам, оба боксера достойны получить чемпионский титул.

"Победитель этого поединка станет чемпионом Великобритании и Европы. Думаю, что это примерно соответствует их нынешнему уровню. Считаю, что они оба достойны впоследствии стать претендентами на чемпионский титул. Но им нужно несколько побед, что закрепить свой статус. Хотя, победитель вполне может встретиться с Александром Усиком и побороться за вакантный титул чемпиона мира", - сказал Хирн.

Тем временем потенциальные соперники Усика готовятся к бою.

"Улыбайся... Это боевая неделя", - подписал свое фото Дюбуа.