Верховна Рада схвалила нові механізми розрахунку тарифів на комунальні послуги в Україні

Як повідомляє Politeka.net, третього грудня парламент прийняв відповідний законопроект у другому читанні, його підтримали 240 народних депутатів.

Згідно з правилами, описаними в документі, з жителями приватних будинків і квартир, які не визначилися з моделлю договірних відносин з постачальниками, будуть укладати нові договори щодо води, опалення, централізованого водопостачання та інших комунальних послуг. З'являться також роздільні тарифи на транспортування і доставку теплової енергії, все буде залежати від наявності теплових пунктів.

До другого читання автори додали поправки, за якими можливо повернути гроші, закладені в тарифах на встановлення лічильника - споживачі зможуть це зробити за власний рахунок і на своїх умовах. Крім того, з новим законом з'явиться роздільна оплата послуг з постачання водою і теплом. Прибрали норму про те, що якщо громадянин відмовляється укладати договір з постачальником - він все одно зобов'язаний оплачувати споживання.

У законопроекті також прописані правила, як комунальники зможуть проникати в квартири споживачів. У другому читанні право заходити в житло залишили тільки за газівниками, які забезпечують технічне обслуговування газорозподільної системи.

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