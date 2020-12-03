Верховная Рада одобрила новые механизмы расчета тарифов на коммунальные услуги в Украине

Как сообщает Politeka.net, третьего декабря парламент принял соответствующий законопроект во втором чтении, его поддержали 240 народных депутатов.

Согласно правилам, описанным в документе, с жителями частных домов и квартир, которые не определились с моделью договорных отношений с поставщиками, будут заключать новые договора относительно воды, отопления, централизованного водоснабжения и других коммунальных услуг. Появятся также раздельные тарифы на транспортировку и доставку тепловой энергии, все будет зависеть от наличия тепловых пунктов.

Ко второму чтению авторы добавили поправки, по которым возможно вернуть деньги, заложенные в тарифах на установку счетчика - потребители смогут это сделать за собственный счет и на своих условиях. Кроме того, с новым законом появится раздельная оплата услуг по снабжению водой и теплом. Убрали норму о том, что если гражданин отказывается заключать договор с поставщиком - он все равно обязан оплачивать потребление.

В законопроекте также прописаны правила, как коммунальщики смогут проникать в квартиры потребителей. Во втором чтении право заходить в жилище оставили только за газовщиками, которые обеспечивают техническое обслуживание газораспределительной системы.

Напомним про тарифы на газ в декабре, к чему готовиться украинцам: "стоимость отопления составит..."

Как сообщала Politeka, новые тарифы на коммуналку, что ожидает украинцев с субсидиями: "Сумма повышения будет..."

Также Politeka писала, что в Украине хотят вернуть коммунальную инспекцию, что будет с тарифами и кому грозят штрафы: "До 34 тысяч гривен"