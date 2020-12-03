Субсидіантам можуть загрожувати перевірки

Дані одержувачів субсидій хочуть перевіряти на правдивість. Відповідний проєкт наказу направлено на погодження Федерації профспілок України.

У документі йдеться про методику перевірки одержувачів субсидій, в якій встановлені загальні принципи верифікації даних субсидіантів на достовірність, пише finance.ua.

Зазначена методика повинна виявити невідповідності інформації в автоматизованих інформаційних системах, реєстрах, базах даних, а далі відібрати субсидії.

Перевірка правдивості проводиться шляхом порівняння даних про одержувачів житлових субсидій, представлених Мінсоцполітики, і даних з Мін'юсту, МВС, ДПС, Держгеокадастру, Міносвіти і т.і..

Зазначимо, у держбюджеті-2021 заклали 36,6 млрд грн для субсидіантів, це менше ніж торік. При цьому в наступному році збільшиться вартість комунальних послуг на 20-30%. А загальна цифра в платіжці збільшиться на 300-700 грн, залежно від сезону.

Раніше ми писали, що у жовтні нарахували українцям 11 млрд за комуналку. Ця сума на 57% перевищує показники за минулий рік (7 млрд).

Заборгованість по комуналці зросла на 1,7 млрд і тепер становить більше 51 млрд грн.

Відзначимо, що в середньому платіжка на одну українську сім'ю зросла майже на 200 гривень — з 555,5 до 741,9 грн.

Нагадаємо, уряд хоче підвищити тарифи на електроенергію, адже платежі від населення не покривають собівартість виробництва, а тільки доставку.

Раніше повідомлялося, що за словами заступника міністра Віталія Музиченка, близько трьох мільйонів домогосподарств, яким вже нарахували субсидію, взагалі не відчують змін сум у платіжках, адже різницю за них покриє держава.

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