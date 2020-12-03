Що з нею стало?

Колишня наречена українського боксера Володимира Кличка і мати його дочки, американська актриса Хайден Панеттьєрі сильно змінилася

Як передає Politeka.net, свіжі фото зі знаменитістю з'явилися на одному з фан-акаунтів зірки в Instagram. На фото була відображена Хайден, яка прогулювалася по вулиці.

На ній були обтягуючі джинси, які акцентували увагу на пухких ніжках. Образ пацанки доповнили кеди і футболка. На голові актриси красувався грайливий хвостик, а обличчя прикривала маска з леопардовим принтом.

У коментарях відразу помітили, що актриса за останні роки розгубила свою лялькову красу. Якщо раніше маленький зріст Хайден і її мініатюрність були її фішкою, то тепер мініатюрна дівчина вже не виглядає привабливо. Крім цього, і виглядає зірка неохайно. Від її образу Барбі не залишилося і сліду.

"Не стежить за фігурою", "блін. Я буду сумувати за піксі. Хай живе майбутнє!» ,- пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, спільна дочка Кличка і Панеттьєрі живе з батьком, а Хайден бачиться з нею зрідка. Не так давно жінка переживала бурхливий роман, який кілька разів закінчувався домашнім насильством. Близькі актриси були впевнені, що їй варто звернутися до психотерапевта.

Нагадаємо, що Хайден Панеттьєрі вразила новою зовнішністю, актрису не впізнати: "мало що залишилося від...".

Як повідомляла Politeka, Хайден Панеттьєрі вразила рідкісним фото колишнього з дочкою.

Також Politeka писала, що Хайден Панеттьєрі в одному ліфчику показала жаркий кадр під водою:"Ти королева".