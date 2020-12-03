Бывшая невеста украинского боксера Владимира Кличко и мать его дочки, американская актриса Хайден Панеттьери сильно изменилась

Как передает Politeka.net, свежие фото со знаменитостью появились на одном из фан-аккаунтов звезды в Инстаграм. На фото была запечатлена Хайден, которая прогуливалась по улице.

На ней были обтягивающие джинсы, которые акцентировали внимание на пухлых ножках. Образ пацанки дополнили кеды и футболка. На голове актрисы красовался игривый хвостик, а лицо прикрывала маска с леопардовым принтом.

В комментариях сразу заметили, что актриса за последние годы растеряла свою кукольную красоту. Если раньше маленький рост Хайден и ее миниатюрность были ее фишкой, то теперь миниатюрная девушка уже не выглядит привлекательно. Кроме этого, и выглядит звезда неопрятно. От ее образа Барби не осталось и следа.

«Не следит за фигурой», «Блин. Я буду скучать по пикси. Да здравствует будущее!», - пишут пользователи сети.

Как известно, общая дочь Кличко и Панеттьери живет с отцом, а Хайден видится с ней изредка. Не так давно женщина переживала бурный роман, который несколько раз заканчивался домашним насилием. Близкие актрисы были уверены, что ей стоит обратиться к психотерапевту.

Напомним, что Хайден Панеттьери поразила новой внешностью, актрису не узнать: "мало что осталось от...".

Как сообщала Politeka, Хайден Панеттьери поразила редким фото бывшего с дочерью.

Также Politeka писала, что Хайден Панеттьери в одном лифчике показала жаркий кадр под водой: "Ты королева".