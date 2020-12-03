Як буде складатися ситуація з транспортом у разі введення локдауну, прокоментували в уряді

За словами міністра Кабінету Міністрів Олега Немчинова, влада поки не має наміру переривати міжміське або міжнародне сполучення, пише "Сьогодні" з посиланням на відповідну заяву політика на телеканалі "Україна 24".

"Якщо будуть прийматися рішення про додаткові карантинні обмеження, наскільки я бачив висновки експертів, то про зупинку міжміського або міжнародного транспорту мова не йде", – зазначив Немчинов.





Раніше ми повідомляли, за останніми заявами політиків, локдаун не введуть до 25 грудня.

У МОЗ говорять про два можливі варіанти введення локдауну. Зокрема, найбільше у відомстві схиляються про старт такового вже після Нового року.

Якщо протягом двох тижнів кількість нових випадків зараження залишиться менше 20 тисяч на добу (а в МОЗ розраховують саме на це), то локдаун буде введений з 2 січня.

Згідно з другим варіантом, локдаун може початися вже в кінці грудня. Все залежить від показника добової захворюваності. Якщо відбудеться різкий стрибок (наприклад від 15 тис. до 20-30 тис.), то такий результат цілком можливий.

Що стосується тривалості локдауну, то в МОЗ наполягатимуть на введенні жорстких обмежень на термін не менше 3 тижнів.

"Локдаун в Україні точно буде. Зараз одне питання - коли: в грудні або 2 січня. Йде дискусія з фахівцями з цього питання. Те, що локдаун буде - 100%", – заявив секретар РНБО Олексій Данилов.

Зазначимо, станом на ранок 3 грудня, за минулу добу в Україні зафіксовано 14 496 нових випадків китайського вірусу. Зокрема, захворіли 745 дітей та 614 медпрацівників. При цьому одужали за добу 15 372 людини - це рекорд.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (1364), Запорізькій (1060), Одеській (935), Київській (924) та Харківській (906) областях.

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