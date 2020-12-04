Відома фітнес-модель Ніколь Амато показала себе і розповіла про початок

На фото Ніколь позувала в закритому купальнику тілесного кольору, доповнивши образ великим каблуком. Красуня здалася на пляжі, хвалячись своїми худими ніжками. У зоні бікіні можна побачити пікантну стрижку, яка зробила кадр максимально гарячим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Початок кінця. Нова ера", - написала зірка під фото.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Дивовижна красуня", " Боже мій, Ти виглядаєш приголомшливо! Люблю це"," Вітаю з любов'ю", " унікальний стиль і клас ... красиво", " Ось це так! Ваше тіло бездоганно!", "Жаркість перевантажена" ," такий приголомшливий знімок, як завжди вау", " щасливе середовище!! Вдалого дня", "привіт від вашої банди повідомлень", " о, мій бог! Це приголомшлива сестричка", " Ось це так! Ти принцеса","ти ідеальна жінка".

Повідомлялося, що відома фітнес-модель Ніколь Амато показала ідеальну фігуру з вигідного ракурсу.

Цього разу модель продемонструвала ідеальні вигини в салатових білизні і панчохах.

Зірка встала до камери спиною, блиснувши своїм міцним "горішком" в маленьких трусиках. Сідниці виглядали дуже спокусливо, і від них просто неможливо було відвести погляду.

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