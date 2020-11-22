Известная фитнес-модель Николь Амато покрасовалась за штурвалом легкомоторного самолета

На своей странице в социальной сети Инстаграм пышногрудая красотка опубликовала фото и видео, на которых позирует возле воздушного судна, а затем – в салоне, кресла которого обиты светлой кожей, передает Politeka.net.

На Николь – короткие светлые шорты-велосипедки и топ, который едва удерживает красивую грудь. Из аксессуаров на красотке – солнцезащитные очки.

Она в эффектных позах демонстрирует все свои достоинства.

«Кайф от жизни», – подписала модель публикацию.

«Ты такой преданный вдохновляющий ангел! Да будет тебе вечное благословение! Ты такая красивая🙏❤️☺️», «Улыбка 😍😍», «Ты как всегда выглядишь так красиво 😍», «Твоя улыбка чертовски милая!», – восторгаются фолловеры.

Ранее мы рассказывали о том, что красотка показала себя в соблазнительном образе. На фото, опубликованном в соцсети, Николь позирует совсем без одежды и белья. Модель стояла среди веток дерева, которые прикрыли все самые пикантные места. На девушке можно увидеть множество белых полосок, которые сделали образ еще горячее.

Мы также писали, что Николь, которая привыкла эпатировать публику откровенными кадрами, ошеломила внешним видом в красном крохотном белье. Девушке, которая годами оттачивала фигуру в спортзале, безусловно, есть, что показать.

Кружево натянулось на огромных прелестях до предела: лоскутки держались на очень тонких полосках ткани, которые, казалось, могут лопнуть в любой момент.

Напомним, что Николь Амато в непристойном купальнике остудила свой пыл, погрузившись в воду.

А еще Politeka писала, что раздетая фитнес-модель Николь Амато эффектно уселась, поманив экзотической красотой.

Также Politeka сообщала, что фитнес-модель Николь Амато эффектно выгнулась в микро-бикини, тело аж блестит.