"Майже на 60% більше..."

Українцям за жовтень нарахували величезну суму за надані комунальні послуги

Про це інформує прес-служба Держстату.

Так, держава в жовтні нарахувала українцям 11 млрд за комуналку.

Ця сума на 57% перевищує показники за минулий рік (7 млрд).

За інформацією Держстату, в середньому платіжка на одну українську сім'ю зросла майже на 200 гривень — з 555,5 до 741,9 грн. У жовтні українці погасили понад 9 млрд грн (близько 82%) за надані комунальні послуги, а рік тому – 5,8 млрд грн (понад 83%).

Тобто, заборгованість по комуналці ще зросла на 1,7 млрд і тепер становить більше 51 млрд.більше всіх за послуги ЖКГ нарахували жителям Києва (1,45 млрд), Харківської, Київської, Львівської та Дніпропетровської областей.

Раніше ми попереджали про нове підвищення тарифів на електроенергію для населення.

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