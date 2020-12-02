"Почти на 60% больше..."

Украинцам за октябрь насчитали огромную сумму за предоставленные коммунальные услуги

Об этом информирует пресс-служба Госстата.

Так, государство в октябре насчитало украинцам 11 млрд за коммуналку.

Эта сумма на 57% превышает показатели за минувший год (7 млрд).

По информации Госстата, в среднем платежка на одну украинскую семью выросла почти на 200 гривен — с 555,5 до 741,9 грн. В октябре украинцы погасили более 9 млрд грн (около 82%) за предоставленные коммунальные услуги, а год назад – 5,8 млрд грн (более 83%).

То есть, задолженность по коммуналке еще выросла на 1,7 млрд и теперь составляет больше 51 млрд. Больше всех за услуги ЖКХ насчитали жителям Киева (1,45 млрд), Харьковской, Киевской, Львовской и Днепропетровской областей.

Ранее мы предупреждали о новом повышении тарифов на электроэнергию для населения.

Так, глава Минэнерго Юрий Бойко анонсировал пересмотр расценок для населения уже на текущей неделе.

Повышение тарифов на электроэнергию он объяснил тем, что бытовые потребители якобы платят только за доставку ресурса. Эксперты, в свою очередь, предупреждают, что повышение тарифов приведет к увеличению размера задолженности за коммуналку.

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Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на электроэнергию, в Кабмине сделали срочное заявление

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