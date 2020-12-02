Що тепер буде під забороною

Обмеження для українців були змінені після скасування карантину вихідного дня

Про це попередив глава Кабміну Денис Шмигаль, пише РБК.

Як відомо, уряд вирішив відмовитися від додаткових обмежень на вікенді з 5 грудня в рамках "карантину вихідного дня".

Шмигаль анонсував посилення обмежень для населення, але до того моменту, як вони набудуть чинності, по всій території України діятиме "помаранчева зона".

Після скасування карантину вихідного дня діятимуть наступні правила:

під забороною робота хостелів/готелів, а також ресторанів/клубів в нічний час;

забороняється проводити масові заходи за участю понад 20 осіб;

кількість пасажирів у громадському транспорті не повинна перевищувати кількість місць для сидіння;

навчальні процеси заборонені в групах понад 20 осіб, і навчання припиняється, якщо на самоізоляцію пішло більше 50% учнів;

планова госпіталізація під забороною (крім термінового втручання);

для пенсіонерів віком від 65 років запровадили спеціальний час в об'єктах торгівлі та органах влади: з 10:00 до 12:00.

Зазначимо, станом на ранок 2 грудня, за минулу добу зафіксовано 13 141 новий випадок китайського вірусу. Зокрема, захворіли 744 дитини та 579 медпрацівників.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в столиці країни (1735), Одеській (1147), Київській (975), Запорізькій (947) і Сумській (727) областях.

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