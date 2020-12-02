Норвезька модель Хільде Осланд, яку називають найкрасивішою в світі, показала любов з батьком своєї дитини

Як стало відомо Politeka.net, красуня готується стати матір'ю вже наступної весни. На своїй сторінці в соцмережі "Instagram" дівчина опублікувала фото зі своїм коханим на березі моря.

Хільде Осланд одягла короткий білий топ з довгими прозорими рукавами, а на стегнах повизала хустку-парео. На одному зі знімків вона позує на пляжі, однією рукою погладжуючи свою п'яту точку, а інший поправляючи волосся. Можна помітити, що живіт моделі помітно округлився, сама ж вона в пості вказала, що знаходиться на 21 тижні вагітності.

На наступному кадрі Хільде Осланд притулилася до чоловіка в сірій сорочці і чорних шортах з короткою стрижкою і щетиною. Красуня поцілувала свого обранця Джеймса в губи, поки він показував на камеру УЗД-знімки малюка.

"Одне з кращих придбань 2020 року. Наше маленьке поповнення з'явиться в квітні 21", - зазначила Осланд в описі.

Користувачі соцмережі в коментарях привітали пару з радісною подією:

"Радий за вас, хлопці!"; "Так щасливий за вас обох"; " Ти виглядаєш неймовірно. Такі захоплюючі часи"; "приголомшливо 🥰 💛 все ще збільшую скани, щоб переконатися, що там не трійня"; "вагітна богиня"; "привітання з найкращими побажаннями, красива пара, повинна вийти ідеальний малюк"; "це найкраща картинка, що у вас є 😍 вітаю !!!!"; "Сприймайте кожен момент. Бути матусею-справжній скарб!".

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