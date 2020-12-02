Норвежская модель Хильде Осланд, которую называют самой красивой в мире, показала любовь с отцом своего ребенка

Как стало известно Politeka.net, красотка готовится стать матерью уже следующей весной. На своей странице в соцсети "Инстаграм" девушка опубликовала фото со своим возлюбленным на берегу моря.

Хильде Осланд надела короткий белый топ с длинными прозрачными рукавами, а на бедрах повызала платок-парео. На одном из снимков она позирует на пляже, одной рукой поглаживая свою пятую точку, а другой поправляя волосы. Можно заметить, что живот модели заметно округлился, сама же она в посте указала, что находится на 21 неделе беременности.

На следующем кадре Хильде Осланд прижалась к мужчине в серой рубашке и черных шортах с короткой стрижкой и щетиной. Красотка поцеловала своего избранника Джеймса в губы, пока он показывал на камеру УЗИ-снимки малыша.

"Одно из лучших приобретений 2020 года. Наше маленькое пополнение появится в апреле 21", - отметила Осланд в описании.

Пользователи соцсети в комментариях поздравили пару с радостным событием:

"Рад за вас, ребята!"; "Так счастлив за вас обоих"; "Ты выглядишь невероятно. Такие захватывающие времена"; "Потрясающе 🥰💛 все еще увеличиваю сканы, чтобы убедиться, что там не тройня"; "Беременная богиня"; "Поздравления с наилучшими пожеланиями, красивая пара, должна получиться идеальный малыш"; "Это лучшая картинка, что у вас есть 😍 поздравляю !!!!"; "Воспринимайте каждый момент. Быть мамочкой - настоящее сокровище!".

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