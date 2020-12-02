Відома фітнес-модель Ніколь Амато показала ідеальну фігуру з вигідного ракурсу
Відома красуня вражає своїми досконалостями в кожному новому образі, пише Politeka.net. Зірка без всяких утисків дає розігратися фантазіям фанатів.
Цього разу модель продемонструвала ідеальні вигини в салатових білизні і панчохах.
Зірка встала до камери спиною, блиснувши своїм міцним "горішком" в маленьких трусиках. Сідниці виглядали дуже спокусливо, і від них просто неможливо було відвести погляду.
Також можна помітити, що Амато позувала в прозорому ліфчику з вишитими квітами.
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Напівпрозорі панчохи обтягнули рівні накачані ніжки. "Найкрасивіша дівчина" встала на носочок, щоб зробити силует стрункішим і підтягнутим.
Завершили образ різні аксесуари.
Модель розпустила волосся, опустила очі і відкрила губи.
Фото вийшло дуже спокусливим, завдяки апетитним формам спокусниці, проте не зібрало лайків і коментарів у відкритому доступі.
Раніше ми писали, що Ніколь Амато для жарких зйомок вибрала сорочку для сну з пікантним вирізом.
Зірка спеціально підіймала розкішний бюст, стискаючи його в долонях. При цьому величезні принади ледь не вивалювалися зі сміливого декольте, що подобалося знаменитості.
Ніколь підняла камеру над собою для ідеального фото.
Нагадаємо, Ніколь Амато опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram свіже відео, на якому показала, як відточує фігурку, закликавши шанувальників брати з неї приклад.
Модель в лосинах і ультракороткій футболці, що безсоромно задирається вгору при будь-якому русі, показала, як вміло управляє своїм тілом.
Нагадавши, що Ніколь Амато в непристойному купальнику остудила свій запал, занурившись у воду.
А ще Politeka писала, що роздягнена фітнес-модель Ніколь Амато ефектно сіла, поманивши екзотичною красою.
Також Politeka повідомляла, що фітнес-модель Ніколь Амато ефектно вигнулася в мікро-бікіні, тіло аж блищить.