Відома фітнес-модель Ніколь Амато показала ідеальну фігуру з вигідного ракурсу

Відома красуня вражає своїми досконалостями в кожному новому образі, пише Politeka.net. Зірка без всяких утисків дає розігратися фантазіям фанатів.

Цього разу модель продемонструвала ідеальні вигини в салатових білизні і панчохах.

Зірка встала до камери спиною, блиснувши своїм міцним "горішком" в маленьких трусиках. Сідниці виглядали дуже спокусливо, і від них просто неможливо було відвести погляду.

Також можна помітити, що Амато позувала в прозорому ліфчику з вишитими квітами.

Напівпрозорі панчохи обтягнули рівні накачані ніжки. "Найкрасивіша дівчина" встала на носочок, щоб зробити силует стрункішим і підтягнутим.

Завершили образ різні аксесуари.

Модель розпустила волосся, опустила очі і відкрила губи.

Фото вийшло дуже спокусливим, завдяки апетитним формам спокусниці, проте не зібрало лайків і коментарів у відкритому доступі.

Раніше ми писали, що Ніколь Амато для жарких зйомок вибрала сорочку для сну з пікантним вирізом.

Зірка спеціально підіймала розкішний бюст, стискаючи його в долонях. При цьому величезні принади ледь не вивалювалися зі сміливого декольте, що подобалося знаменитості.

Ніколь підняла камеру над собою для ідеального фото.

Нагадаємо, Ніколь Амато опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram свіже відео, на якому показала, як відточує фігурку, закликавши шанувальників брати з неї приклад.

Модель в лосинах і ультракороткій футболці, що безсоромно задирається вгору при будь-якому русі, показала, як вміло управляє своїм тілом.

Нагадавши, що Ніколь Амато в непристойному купальнику остудила свій запал, занурившись у воду.

А ще Politeka писала, що роздягнена фітнес-модель Ніколь Амато ефектно сіла, поманивши екзотичною красою.

Також Politeka повідомляла, що фітнес-модель Ніколь Амато ефектно вигнулася в мікро-бікіні, тіло аж блищить.