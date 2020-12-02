Українцям потрібно бути дуже обережними

Погода в Україні найближчим часом буде не лише неприємною, але навіть небезпечною

Як повідомила синоптик Наталка Діденко, наша країна опинилася між двома циклонами і потужним холодним антициклоном.

У четвер, 3 грудня, в східних областях України затримається сніг і дощ, подекуди опади ще ймовірні на півночі, в центрі і трохи в Одеській області.

Синоптик попереджає, що подібна синоптична ситуація провокує і створює умови для ожеледиці та ожеледиці. Тому потрібно уважно їздити і ходити. Українців просять бути максимально обережними, щоб уникнути травм.

На Заході, на значній території півдня, на Вінниччині переважатиме суха погода.

Вітер в Україні буде з південного сходу, поривчастий.

Температура повітря 3 грудня коливатиметься від -4 до +2 градусів. На півдні очікується +2 +6 градусів.

Погода в Києві 3 грудня буде переважно вологою, але без будь-яких серйозних опадів. На дорогах ожеледиця.

Температура вночі опуститься до -2 градусів, вдень очікується близько +2 градусів.

Раніше повідомлялося, що середня температура в цьому місяці прогнозується в межах від -3 морозу до +2 градусів тепла (в Криму до +4° тепла).

Це приблизно на 1-1, 5 градусов вище середніх багаторічних значень грудневої температури в Україні, відзначають фахівці.

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