У США українського боксера Олександра Усика вважають негідним битися за титул чемпіона в суперважкій вазі за версією WBO

Як стало відомо Politeka.net, він може поборотися за це звання, якщо чинний володар Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) відмовиться від пояса заради доленосного бою з Тайсоном Ф'юрі. Головний редактор журналу The Ring Даг Фішер вважає, що організації не варто позбавляти чемпіона титулу і давати шанс Олександру Усику (18-0, 13 КО), передає XSport.

"Я б вважав за краще, щоб бій Усик – Джойс був претендентським. Усик не заслуговує бути обов'язковим претендентом на підставі однієї гідної перемоги в суперважкій вазі (проти Дерека Чісори), а Джойс не заслуговує бою за титул чемпіона світу, оскільки його найкраща професійна перемога була проти перспективного боксера", - зазначив авторитетний журналіст.

На думку Дага Фішера, в 2021 році слід провести видовищний бій між Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі, адже на кону може стояти абсолютне чемпіонство.

Тим часом Новозеландський боксер Джозеф Паркер вже звернувся в WBO з проханням влаштувати поєдинок з Олександром Усиком, в надії повернути собі чемпіонський пояс. За словами менеджера, Девіда Хіггіса, вони вже ведуть переговори з командою українця.

"Якщо Джошуа звільнить титул, то Паркер хоче битися з Усиком. Ми обговорювали це з Клімасом і Красюком, командою Усика", - зазначив Хіггіс.

Зараз Олексадр Усик знаходиться на першій позиції рейтингу WBO відразу після чинного чемпіона і є обов'язковим претендентом на титул. Джозеф Паркер займає третє місце, перед ним стоїть Даніель Дюбуа, який нещодавно програв Джо Джойсу в Лондоні і тепер повинен переміститися на рядок нижче. Цілком ймовірно, що промоутери влаштують Усику бій саме з Джойсом, про що ми писали раніше.

Нагадаємо, Усик вирішив вигуляти Чісору в Києві, британець в захваті.

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