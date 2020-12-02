Зірка популярного вокального шоу "Голос" помер після невдалої процедури

Як повідомляє Politeka.net, 42-річний Герардо Демара помер в одній з лікарень штату Каліфорнія (США). Співака госпіталізували з ускладненнями після ін'єкції, передає видання The Mirror.

Дружина Клаудія розповіла, що у зірки мексиканської версії "Голосу" почалася блювота і марення, він скаржився на сильні болі в нозі і сідниці. А незадовго до трагедії сам Джеррі Демара виклав у соцмережах відео з лікарняної палати і розповів, "випадково ввів собі вітаміни в три різні дні".

Передбачається, що музикант зважився на курс уколів з вітамінами, які останнім часом стали модними на тлі епідемії, вважається, що ін'єкції підвищують імунітет. Зараз медики з'ясовують точну причину смерті Герардо. Крім дружини, у чоловіка залишилися двоє маленьких дітей.

Демара став учасником мексиканського "голосу «в 2012 році, а в 2018 році співак випустив власний альбом Brindemos і був номінований на премію»Latin Grammy".

Раніше стало відомо, що рак забрав життя 14-річного учасника дитячого кулінарного шоу " МастерШеф" Бена Уоткінса. Хлопчик помер 16 листопада в дитячій лікарні Лур'є в Чикаго. Рідкісну хворобу у нього діагностували в 13 років, юний кухар став одним з шести осіб у світі, у яких діагностували ангіоматоїдну злоякісну фіброзну гістіоцитому.

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