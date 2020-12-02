Звезда популярного вокального шоу "Голос" скончался после неудачной процедуры

Как сообщает Politeka.net, 42-летний Герардо Демара умер в одной из больниц штата Калифорния (США). Певца госпитализировали с осложнениями после инъекции, передает издание The Mirror.

Супруга Клаудия рассказала, что у звезды мексиканской версии "Голоса" началась рвота и бред, он жаловался на сильные боли в ноге и ягодице. А незадолго до трагедии сам Джерри Демара выложил в соцсетях видео из больничной палаты и рассказал, "случайно ввел себе витамины в три разных дня".

Предполагается, что музыкант решился на курс уколов с витаминами, которые в последнее время стали модными на фоне эпидемии, считается, что инъекции повышают иммунитет. Сейчас медики выясняют точную причину смерти Герардо. Помимо жены, у мужчины остались двое маленьких детей.

Демара стал участником мексиканского "Голоса" в 2012 году, а в 2018 году певец выпустил собственный альбом Brindemos и был номинирован на премию «Latin Grammy».

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