Умер музыкант и клавишник популярной российской группы 90-ых "Дюна" Андрей Апухтин

О смерти музыканта сообщила жена солиста коллектива Виктора Рыбина, певица Наталья Сенчукова на своей странице в Instagram. Исполнительница не назвала причину смерти музыканта.

Сенчукова уточнила в своем посте, что Андрей ушел из жизни не от коронавируса.

"В группе "Дюна" невосполнимая утрата. Сегодня ушел из жизни замечательный человек и музыкант Андрей Апухтин. Слов нет... К сожалению, закончился 30-летний творческий путь нашего друга, брата. Светлая память", — поделилась Сенчукова в личном блоге.

Стоит отметить, что Апухтин играл в "Дюне" с 1991 года. Коллектив достиг пика популярности в 1990-х благодаря своим хитам: "Страна Лимония", "Борька-бабник", "Привет с большого бодуна" и "Коммунальная квартира".

Пользователи сети скорбили вместе с членами группы, а в комментариях под постом Натальи Сенчуковой высказали свои соболезнования и поддержку семье музыканта:

"Соболезнуем родным и близким🙏", "О, божечки... Как же жаль... :-(", "🙏 вечная память", "Соболезнуем родным и близким🙏", " Мои соболезнования 😢", "Вечный покой", "Соболезнование родным и близким!", "Царствие небесное и вечная память🙏🙏🙏", "Скорбим вместе с Вами((".

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