Соціальні пенсії стануть недоступні для деяких українців з 1 січня 2021 року

Справа в тому, що 31 грудня 2020 року закінчується термін дії "Порядку призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не отримала права на пенсійну виплату", який був затверджений постановою Кабміну №1098 від 27 Грудня 2017 року.

До кінця 2020 року право на соціальну пенсію мають люди, які досягли 60-річного віку і мають 15 років стажу. З 2021 року громадяни, які не мають необхідного мінімального страхового стажу, при досягненні 65 років зможуть розраховувати на мінімальну суму виплат – спеціальну допомогу.

Нараховувати її буде не Пенсійний фонд, а органи соціального захисту населення. Сума такої допомоги визначатиметься в розмірі не менше прожиткового мінімуму. З 1 липня 2020 року вона становить в Україні 1712 гривень. Дана допомога буде надаватися і чоловікам, і жінкам після досягнення 65 років.

Зазначимо, зміни пов'язані з соціальним пенсіями, які почнуть діяти з 1 січня 2021 року, деякі ЗМІ витлумачили як скасування пенсій для людей, яким не вистачає стажу. Однак правильніше було б сказати, що з 2021 року підвищиться вік, з якого призначатимуть держдопомогу за віком.

Тим же, у кого є час до пенсії, пропонують різні способи накопичити собі на старість, щоб менше залежати від державних виплат або не залежати зовсім.

Способи накопичити собі на пенсію: банківський депозит, рахунок в недержавному пенсійному фонді, накопичувальне страхування життя, Купівля нерухомості, інвестування в цінні папери та акції.

При цьому, якщо є можливість, краще використовувати відразу кілька способів.

Нагадаємо, як зміниться пенсійна система з початку майбутнього року.

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