Українські вчені зробили невтішний прогноз, як розвиватиметься епідемія китайського вірусу в найближчі тижні

Дані опубліковані на сайті Національної академії наук України, передає Politeka.net.

Так, в країні вже до 11 грудня очікується понад 20 тис. нових випадків зараження китайським вірусом на добу. До кінця нинішнього тижня добовий приріст перевищить 18,3 тис. випадків.

Найбільша кількість інфікованих, згідно з прогнозом співробітників НАН, очікується в Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, Одеській, Сумській областях та Києві.

Разом з тим, 1 грудня, стало відомо, що в Міністерстві охорони здоров'я України розглядають два варіанти введення локдауну, передають Podrobnosti.ua, посилаючись на заяву фахівця-епідеміолога з відомства.

За словами медика, якщо протягом двох тижнів кількість нових випадків зараження залишиться менше 20 тисяч на добу, то локдаун буде введений з 2 січня.

Початок локдауну з кінця грудня може статися, якщо протягом двох тижнів показник добової захворюваності буде різко зростати (наприклад від 15 тис. до 20-30 тис.).

У той же час фахівці з МОЗ рекомендуватимуть уряду введення жорстких обмежень на 2021 рік тривалістю не менше 3 тижнів.

Зазначимо, станом на ранок 2 грудня, за минулу добу зафіксовано 13 141 новий випадок китайського вірусу. Зокрема, захворіли 744 дитини та 579 медпрацівників.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (1735), Одеській (1147), Київській (975), Запорізькій (947) та Сумській (727) областях.

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