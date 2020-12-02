Украинские ученые сделали неутешительный прогноз, как будет развиваться эпидемия китайского вируса в ближайшие недели
Данные опубликованы на сайте Национальной академии наук Украины, передает Politeka.net.
Так, в стране уже к 11 декабря ожидается более 20 тыс. новых случаев заражения китайским вирусом в сутки. До конца нынешней недели суточный прирост превысит 18,3 тыс. случаев.
Наибольшее количество инфицированных, согласно прогнозу сотрудников НАН, ожидается в Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Одесской, Сумской областях и Киеве.
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Вместе с тем, 1 декабря, стало известно, что в Министерстве здравоохранения Украины рассматривают два варианта введения локдауна, передают Podrobnosti.ua, ссылаясь на заявление специалиста-эпидемиолога из ведомства.
По словам медика, если в течение двух недель количество новых случаев заражения останется меньше 20 тысяч в сутки, то локдаун будет введен со 2 января.
Начало локдауна с конца декабря может произойти, если в течение двух недель показатель суточной заболеваемости будет резко расти (например от 15 тыс. до 20-30 тыс.).
В то же время специалисты из Минздрава будут рекомендовать правительству введение жестких ограничений на 2021 год продолжительностью не менее 3 недель.
Отметим, по состоянию на утро 2 декабря, за прошедшие сутки зафиксировано 13 141 новый случай китайского вируса. В частности, заболели 744 ребенка и 579 медработников.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1735), Одесской (1147), Киевской (975), Запорожской (947) и Сумской (727) областях.
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