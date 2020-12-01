Популярна українська фітнес-модель Юлія Мішура вразила шанувальників бездоганними формами в одному бікіні

Як розповідає Politeka, знімок був опублікований на сторінці знаменитості в Instagram.

"Мріяти можна навіть про те, про що не можна думати», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії мішура позує, позбувшись білизни. При цьому "солодкі" місця знаменитість вирішила прикрити за допомогою рук.

Звернемо увагу, що фотографію знаменитість робила на тлі дверей.

"Ну почалося", "вау, красоточка", "бездоганні вигини", - пишуть її шанувальники.

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На фото красуня позувала у світлому купальнику, який частково складався з мотузочок. Образ модель доповнила босоніжками, а однією рукою тримала медаль, яка звисала з шиї. Фігура у Юлії була підсушеною і рельєфною, адже мішура готувалася до міжнародного чемпіонату світу. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Чемпіонат Світу. 2015 рік. Таїланд", - підписала фотографію дівчина.

Шанувальники активно лайкали фотографію з кумиром, хоча і не поспішали його.

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