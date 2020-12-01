Популярна українська фітнес-модель Юлія Мішура вразила шанувальників бездоганними формами в одному бікіні
Як розповідає Politeka, знімок був опублікований на сторінці знаменитості в Instagram.
"Мріяти можна навіть про те, про що не можна думати», - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на фотографії мішура позує, позбувшись білизни. При цьому "солодкі" місця знаменитість вирішила прикрити за допомогою рук.
Звернемо увагу, що фотографію знаменитість робила на тлі дверей.
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"Ну почалося", "вау, красоточка", "бездоганні вигини", - пишуть її шанувальники.
Як ми розповідали до цього, відома фітнес-модель Юлія мішура показала свій переможний образ
На фото красуня позувала у світлому купальнику, який частково складався з мотузочок. Образ модель доповнила босоніжками, а однією рукою тримала медаль, яка звисала з шиї. Фігура у Юлії була підсушеною і рельєфною, адже мішура готувалася до міжнародного чемпіонату світу. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Чемпіонат Світу. 2015 рік. Таїланд", - підписала фотографію дівчина.
Шанувальники активно лайкали фотографію з кумиром, хоча і не поспішали його.
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