Популярная украинская фитнес-модель Юлия Мишура впечатлила поклонников безупречными формами в одном бикини

Как рассказывает Politeka, снимок был опубликован на странице знаменитости в Instagram.

«Мечтать можно даже о том, о чём нельзя думать», - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Мишура позирует, избавившись от белья. При этом «сладкие» места знаменитость решила прикрыть при помощи рук.

Обратим внимание, что фотографию знаменитость делала на фоне дверей.

«Ну началось», «вау, красоточка», «безупречные изгибы», - пишут ее поклонники.

Как мы рассказывали до этого, известная фитнес-модель Юлия Мишура показала свой победный образ

На фото красотка позировала в светлом купальнике, который частично состоял из веревочек. Образ модель дополнила босоножками, а одной рукой держала медаль, которая свисала с шеи. Фигура у Юлии была подсушенной и рельефной, ведь Мишура готовилась к международному чемпионату мира. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Чемпионат Мира. 2015 год. Тайланд", - подписала фотографию девушка.

Поклонники активно лайкали фотографию с кумиром, хотя и не спешили его.

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