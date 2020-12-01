Дівчина-боєць MMA нокаутувала 240-кілограмового суперника

Боксерський поєдинок пройшов у Росії, передає "isport.ua".

Проти дівчини-бійця Дар'ї Маздюк, вага якої становить 62 кг, вийшов на ринг 240-кілограмовий блогер Григорій Чистяков.

Протистояння закінчилося вже в першому раунді: 240-кілограмовий чоловік намагався навалитися на спортсменку всім тілом, спробувавши затиснути її біля сітки, але Маздюк завдала супернику удар по голові, після якого він опинився на канвасі.

Дівчина продовжила добивати Чистякова, і вже через 10-15 секунд він здався.

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