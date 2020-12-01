Девушка-боец MMA нокаутировала 240-килограммового соперника
Боксерский поединок прошел в России, передает "isport.ua".
Против девушки-бойца Дарьи Маздюк, вес которой составляет 62 кг, вышел на ринг 240-килограммовый блогер Григорий Чистяков.
Противостояния закончилось уже в первом раунде: 240-килограммовый мужчина пытался навалиться на спортсменку всем телом, попытавшись зажать ее возле сетки, но Маздюк нанесла сопернику удар по голове, после которого он оказался на канвасе.
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Девушка продолжила добивать Чистякова, и уже через 10-15 секунд он сдался.
Ранее мы писали, что 35-летний Джо Джойс может стать новым противником украинского боксера-чемпиона Александра Усика.
Спортсмены уже сражались в лиге WSB и показали весьма интересный поединок. В ближайшее время Джойс и Усик с большой вероятностью снова встретятся на ринге, пишет Xsport, чтобы побороться за титул WBO в супертяжелом весе.
Действующий обладатель Энтони Джошуа вскоре может отказаться от этого пояса ради очень прибыльного и рейтингового боя с Тайсоном Фьюри. Боксер и его промоутер также подтвердили, что титул станет вакантным, если организация заставит бороться за него в начале 2021 года.
Как писала Politeka, Усик признался, что делает с женой после длительной разлуки.
Напомним, Усик решил выгулять Чисору в Киеве, британец в восторге.
Также Politeka писала, что новый соперник Усика определится в супербою, не Джошуа и не Фьюри: "Вперед, братик!"