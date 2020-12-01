Девушка-боец MMA нокаутировала 240-килограммового соперника

Боксерский поединок прошел в России, передает "isport.ua".

Против девушки-бойца Дарьи Маздюк, вес которой составляет 62 кг, вышел на ринг 240-килограммовый блогер Григорий Чистяков.

Противостояния закончилось уже в первом раунде: 240-килограммовый мужчина пытался навалиться на спортсменку всем телом, попытавшись зажать ее возле сетки, но Маздюк нанесла сопернику удар по голове, после которого он оказался на канвасе.

Девушка продолжила добивать Чистякова, и уже через 10-15 секунд он сдался.

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Как писала Politeka, Усик признался, что делает с женой после длительной разлуки.

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