У Олександра Усика хочуть відібрати статус обов'язкового претендента на титул Джошуа

Про це повідомляє The Ring.

Головний редактор журналу The Ring Даг Фішер заявив, що український боксер не заслуговує звання обов'язкового претендента на титул WBO.

"Я сподіваюся, що WBO не "роздягне" Джошуа. Я б вважав за краще, щоб бій Усик-Джойс був претендентським. Усик не заслуговує бути обов'язковим претендентом на підставі однієї гідної перемоги в суперважкій вазі. А Джойс не заслуговує бою за титул чемпіона світу, оскільки його найкраща професійна перемога була проти проспекту Дюбуа. я дійсно хочу, щоб поєдинок Ф'юрі - Джошуа відбувся наступного року, і я думаю, що на кону має стояти абсолютна чемпіонство", - заявив Фішер.

Раніше ми писали, що 35-річний Джо Джойс може стати новим противником українського боксера-чемпіона Олександра Усика.

Спортсмени вже билися в Лізі WSB і показали вельми цікавий поєдинок. Найближчим часом Джойс і Усик з великою ймовірністю знову зустрінуться на рингу, пише Xsport, щоб поборотися за титул WBO в суперважкій вазі.

Чинний володар Ентоні Джошуа незабаром може відмовитися від цього поясу заради дуже прибуткового і рейтингового бою з Тайсоном Ф'юрі. Боксер і його промоутер також підтвердили, що титул стане вакантним, якщо організація змусить боротися за нього на початку 2021 року.

Як писала Politeka, Усик зізнався, що робить з дружиною після тривалої розлуки.

Нагадавши, Усик вирішив вигуляти Чісору в Києві, британець в захваті.

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