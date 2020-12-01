У Александра Усика хотят отобрать статус обязательного претендента на титул Джошуа

Об этом сообщает The Ring.

Главред журнала The Ring Даг Фишер заявил, что украинский боксер не заслуживает звание обязательного претендента на титул WBO.

"Я надеюсь, что WBO не "разденет " Джошуа. Я бы предпочел, чтобы бой Усик - Джойс был претендентским. Усик не заслуживает быть обязательным претендентом на основании одной достойной победы в супертяжелом весе. А Джойс не заслуживает боя за титул чемпиона мира, поскольку его лучшая профессиональная победа была против проспекта Дюбуа. я действительно хочу, чтобы поединок Фьюри - Джошуа состоялся в следующем году, и я думаю, что на кону должен стоять абсолютная чемпионство ", - заявил Фишер.

Ранее мы писали, что 35-летний Джо Джойс может стать новым противником украинского боксера-чемпиона Александра Усика.

Спортсмены уже сражались в лиге WSB и показали весьма интересный поединок. В ближайшее время Джойс и Усик с большой вероятностью снова встретятся на ринге, пишет Xsport, чтобы побороться за титул WBO в супертяжелом весе.

Действующий обладатель Энтони Джошуа вскоре может отказаться от этого пояса ради очень прибыльного и рейтингового боя с Тайсоном Фьюри. Боксер и его промоутер также подтвердили, что титул станет вакантным, если организация заставит бороться за него в начале 2021 года.

Как писала Politeka, Усик признался, что делает с женой после длительной разлуки.

Напомним, Усик решил выгулять Чисору в Киеве, британец в восторге.

Также Politeka писала, что новый соперник Усика определится в супербою, не Джошуа и не Фьюри: "Вперед, братик!"