Актриса Інна Білоконь, відома як мама Вєрки Сердючки, порадувала фанатів веселим відео

Як передає Politeka.net, кадри артистка опублікувала у себе в Instagram. Інна Білоконь любить веселити передплатників, придумуючи кожен раз щось нове.

«Всім приветосик!! З Вами тітка Мотя , яка може вам підказати, як користуватися «ногомийкою»». А як ви робите на відпочинку?",- підписала ролик Білоконь.

У ролику "мама Сердючки" стоїть біля ногомийки, які зазвичай є на пляжах.

"Розробляю систему, вірніше беру участь в розробці системи "ногомойка", це ного-. Наш вчений винайшов це все. Система раз, два. Середнього не буває", - розповідає артистка, по черзі підставляючи ноги під потік води, включаючи і вимикаючи його.

Артистка відображена в чорному сарафані з глибоким декольте і в'єтнамках.

Раніше Інна Білоконь опублікувала фото з Андрієм Данилком, на якому разом з колегою позувала в медичній і карнавальній масках. Сценічна мама Вєрки Сердючки приміряла маску зайчика, а Данилко віддав перевагу радянській масці левеняти.

"Це ми дві мімішці", - жартівливо підписала фото Інна Білоконь.

Нагадаємо, що у мережі з'явилися фото справжньої мами Данилко:"навіть не думає переїжджати ближче до сина".

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