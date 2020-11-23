Шумиха вокруг «трехуровневых хоромов Андрея Данилко» на Крещатике набирает обороты

Так, на этот раз в Сети обратили внимание на интерьер квартиры, в которой «мама» Верки Сердючки Инна Белоконь сделал селфи.

Пристальные пользователи сети внимательно рассмотрели фото, на котором артистка хвасталась модной защитной маской.

«Жируете в трёхуровневых хоромах?», - пошутили в Сети.

«Дааааааа», - ответила Инна Белоконь.

Напомним, ранее СМИ писали о том, что квартира Андрея Данилко якобы вся в позолоте, в ней 12 комнат и целых три этажа.

Этим жильем, как утверждают журналисты, Данилко якобы обзавелся еще 10 лет назад. Рассказали даже о стоимости апартаментов - на тот момент артист якобы "отвалил" за элитное жилье $1,2 млн. В квартире аж шесть санузлов и три ванных. Но и на этом "богатства" Данилко не заканчиваются - СМИ также приписали ему роскошный 4-этажный особняк в Буче.

Сам Андрей Данилко уже отреагировал на сплетни о "царских хоромах". "И особняк какой-то ужасный. Я прекрасно знаю квартиру, о которой написано. Это третий этаж, не буду говорить, на каком живу я. И эта квартира, по-моему, в аресте", - добавил он.

По словам Андрея Данилко, он живет скромно по своим меркам, и у него дома не бывает посторонних людей. Более того, он считает нескромным поступком показывать всем свое жилье.

Напомним, Данилко раскрыл, кто наживался на событиях Майдана.

Как сообщала Politeka, Андрей Данилко после нервного срыва устал молчать и решился на откровение о Сердючке.

Также Politeka писала, что Андрей Данилко "раздел" Пугачеву на глазах у миллионов.