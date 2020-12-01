Актриса Инна Белоконь, известная как мама Верки Сердючки, порадовала фанатов веселым видео

Как передает Politeka.net, кадры артистка опубликовала у себя в Инстаграм. Инна Белоконь любит веселить подписчиков, придумівая каждій раз что-то новое.

«Всем приветосик!! С Вами тетя Мотя, которая может Вам подсказать , как пользоваться « ногомойкой»». А как Вы делаете на отдыхе?», - подписала ролик Белоконь.

В ролике «мама Сердючки» стоит возле ногомойки, которые обычно есть на пляжах.

«Разрабатываю систему, вернее участвую в разработке системы «ногомойка», это ного-. Наш ученый изобрел это все. Система раз, два. Среднего не бывает», - рассказывает артистка, поочередно подставляя ноги под поток воды, включая и выключая его.

Артистка запечатлена в черном сарафане с глубоким декольте и вьетнамках.

Ранее Инна Белоконь опубликовала фото с Андреем Данилко, на котором вместе с коллегой позировала в медицинской и карнавальной масках. Сценическая мама Верки Сердючки примеряла маску зайки, а Данилко отдал предпочтение советской маске львенка.

«Это мы две мимишке», - шутливо подписала фото Инна Белоконь.

Напомним, что в сети появились фото настоящей мамы Данилко: "даже не думает переезжать поближе к сыну".

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