Відома фітнес-тренер Катерина Усманова підкорила фігурою в купальнику

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала фото, на якому козирнула своєю головною гідністю – апетитною підкачаною п'ятою точкою. Як відомо, Катерина Усманова спеціалізується на прокачуванні сідниць. Цю частину тіла вона вважає своєю сильною стороною і без зайвої скромності називає її «центром Всесвіту».

На свіжому фото Усманова позувала в червоному бікіні. Вона вирішила побешкетувати в басейні, намокнувши під краплями, що стікали зверху. Її пружна шкіра була покрита краплями води, що виглядало дуже спокусливо. Катерина повернулася спиною до камери, щоб шанувальники могли у всій красі розгледіти її сідниці.

За годину її фото зібрало понад 20 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Ну ти мій ідеал", "Викличте пожежників) у кого телефон є?", "Ви супер!!! Я з вами, звичайно!", "Ви величезна молодець і найпотужніший мотиватор», «шикарна», «Ну яка ж ви класна!", "Супер", "фігура нереальна", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Катерина Усманова в червоному міні-топі і трусиках влаштувала зйомку перед дзеркалом. Дівчина часто хвалиться своєю фігуркою, щоб мотивувати інших людей займатися спортом.

Нагадаємо, що Катерина Усманова влаштувала спокусливі витівки в "невидимому" міні-бікіні:"сідниці фантастика".

Як повідомляла Politeka, Катерина Усманова показала улюблені вправи в бікіні, гарячі кадри: "подивишся, відразу хочеться...".

Також Politeka писала, що Катерина Усманова обтягнула вологий "ананасик" ниточками бікіні:"Ну, так не чесно!".