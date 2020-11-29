Відомий фітнес-тренер Катерина Усманова показала себе і розповіла секрет
На кадрах Усманова здалася в бікіні. Красуня стояла біля басейну і займалася спортом. Дівчина в руках тримала маленьку дитину, яку використовувала замість живої ваги. Катерина продемонструвала кілька вправ з малюком. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Відео-тренування для матусь від Каті. І читай цей пост до кінця, секрет нижче.
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Які там ще відмовки бувають", - написала Усманова.
Фанати подивилися ролик більше 10 тисяч разів і написали коментарі:
"Вогонь," яка гантелька"," Катя, не знецінюй, бери більше"," на Вас подивишся, відразу хочеться прес покачати))","зі святом красуня, з днем мами".
Повідомлялося, що відома фітнес-модель Катерина Усманова показала, як тримає себе в тонусі.
На фото красуня позувала в спортивному костюмі, а волосся зібрала в хвіст. Усманова робила віджимання на галявині, демонструючи свою підготовку. Катерина з кимось змагалася, хто більше зробить віджимань від підлоги.
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