Відома модель і фітнес-тренер Катерина Усманова показала себе на відпочинку

На фото Усманова позувала в червоному бікіні. Красуня стояла у воді, розвернувшись спиною. Волосся у Катерини були розпущеними, а на руці можна побачити прикрасу. Кадр вийшов дуже спокусливим і гарячим, адже фітнес-тренер блиснула засмаглими "булочками". Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Ну, так не чесно!", "Ідеальна", "дуже красива і мотивуюча на зміни собою і своїм тілом"," ідеальна", " Марафон стрункості повинен бути в пакеті швидкої реанімації! Так спритно і добре нічо не допомагає зігнати жирок і повернути м'язам тонус, обожнюю його", " Чудненько виглядаєш на фото!!!".

Повідомлялося, що відома фітнес-тренер Катерина Усманова блиснула своїми апетитними формами.

У себе в Instagram фітнес-модель записала відео, на якому постала в нижній білизні. Красуня одягла бежеві трусики з високою посадкою і чорний ліфчик. Вона крутилася перед дзеркалом, показуючи себе з усіх боків, на радість армії шанувальників.

Нагадаємо, фітнес-тренер Усманова покрутилася в дзеркалі в занадто короткій спідничці

А ще Politeka писала, що засмагла фітнес-тренер Усманова влаштувала спокусливі витівки в" невидимому " міні-бікіні

Також Politeka повідомляла, що фітнес-тренер Усманова покрутила перед дзеркалом своїм сталевим " горішком"



