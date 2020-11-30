Известная фитнес-тренер Екатерина Усманова покорила фигурой в купальнике

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото, на котором козырнула своим главным достоинством – аппетитной подкачанной пятой точкой. Как известно, Екатерина Усманова специализируется на прокачке ягодиц. Эту часть тела она считает своей сильной стороной и без лишней скромности называет ее «центром вселенной».

На свежем фото Усманова позировала в красном бикини. Она решила пошалить в бассейне, намокнув под каплями, стекавшими сверху. Ее упругая кожа была покрыта каплями воды, что выглядело очень соблазнительно. Екатерина повернулась спиной к камере, чтобы поклонники могли во всей красе рассмотреть ее ягодицы.

За час ее фото собрало более 20 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Ну ты мой идеал», «Вызовите пожарных ) у кого телефон есть?», «Вы супер!!! Я с вами, конечно!», «Вы огромная молодец и мощнейший мотиватор», «Шикарная», «Ну какая же вы классная!», «Супер», «Фигура нереальная», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Екатерина Усманова в красном мини-топе и трусиках устроила съемку перез зеркалом. Девушка часто хвастается своей фигуркой, чтобы мотивировать других людей заниматься спортом.

Напомним, что Екатерина Усманова устроила соблазнительные шалости в "невидимом" мини-бикини: "Ягодицы фантастика".

Как сообщала Politeka, Екатерина Усманова показала любимые упражнения в бикини, горячие кадры: "Посмотришь, сразу хочется...".

Также Politeka писала, что Екатерина Усманова обтянула влажный "ананасик" ниточками бикини: "Ну, так не честно!".