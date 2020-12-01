Зірка студії "Квартал 95", співачка і актриса Еліна Мбані, підкорила спокусливим хижим образом

Як пише Politeka.net, в Instagram красуня опублікувала серію знімків з незвичайного фотосету. Дівчина зважилася на сміливий експеримент, ненадовго ставши справжньою королевою вампірів. Еліна роздяглася заради жарких фото. Її образ був завершеним завдяки лінзам в очах і незвичайній зачісці.

Дівчина позувала в різних позах, змушуючи шанувальників сходити з розуму від насолоди.

"Це просто насолода для очей", "як же офігенно", "це просто шедеври!", "Кайф", «Богиня», "це капець як шикарно", - написали користувачі Мережі під її фото.

Як відомо, Еліна Мбані співає в "Жіночому кварталі". До участі в шоу вона вже з'являлася в "Голос країни", «Х-фактор» і "Лізі сміху". Дівчину легко запам'ятати завдяки її незвичайній зовнішності.

Раніше ми писали, що Еліна Мбані підкорила спокусливим образом. Останнім часом дівчина все частіше влаштовує зйомки. Цього разу вона розпустила волосся, вляглася на кріслі і задерла свої стрункі ніжки. Дівчина позувала в сукні, але це не завадило їй вибрати дуже сміливу і провокаційну позу. Образ завершували грубі черевики на ногах артистки.

Нагадаємо, що Еліна Мбані блиснула "шоколадним" бюстом без ліфчика: "Амазонка".

Як повідомляла Politeka, Еліну Мбані застали за витівками з Сопонару, пристрасні кадри:"Наше закулісся".

Також Politeka писала, що красуні з "Квартал 95" притиснулися один до одного і показали, що діється у них за лаштунками:"Супер-класні".