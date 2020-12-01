Звезда студии «Квартал 95», певица и актриса Элина Мбани, покорила соблазнительным хищным образом

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм красотка опубликовала серию снимков с необычного фотосета. Девушка решилась на смелый эксперимент, ненадолго став настоящей королевой вампиров. Элина разделась ради жарких фото. Ее образ был завершенным благодаря линзам в глазах и необычной прическе.

Девушка позировала в различных позах, заставляя поклонников сходить с ума от наслаждения.

«Это просто услада для глаз», «Как же офигенно», «Это просто шедевры!», «Кайф», «Богиня», «Это капец как шикарно», - написали пользователи сети под ее фото.

Как известно, Элина Мбани поет в «Женском квартале». До участия в шоу она уже появлялась в «Голос країни», «Х-фактор» и «Лиге смеха». Девушку легко запомнить благодаря ее необычной внешности.

Ранее мы писали, что Элина Мбани покорила соблазнительным образом. В последнее время девушка все чаще устраивает съемки. В этот раз она распустила волосы, улеглась на кресле и задрала свои стройные ножки. Девушка позировала в платье, но это не помешало ей выбрать очень смелую и провокационную позу. Образ завершали грубые ботинки на ногах артистки.

Напомним, что Элина Мбани блеснула "шоколадным" бюстом без лифчика: "Амазонка".

Как сообщала Politeka, Элину Мбани застали за шалостями с Сопонару, страстные кадры: «Наше закулисье».

Также Politeka писала, что красотки из "Квартал 95" прижались друг к другу и показали, что творится у них за кулисами: "Супер-классные".