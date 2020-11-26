Зірка Студії "Квартал 95" Еліна Мбані поділилася емоційними фото із закулісся нового концерту

Відома артистка з "Жіночого кварталу" опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

Днями гумористки відзняли свій новий концерт, а Мбані вирішила показати, що відбувалося за лаштунками. На знімках вона позує у своєму стильному сценічному вбранні. На ній чорний брючний костюм, під піджак якого зірка не стала надягати блузку. На його комірі красується оригінальна прикраса, а штани зшиті з блискучої тканини.

На знімках темношкіра красуня позує як одна, так і з іншими артистками «Кварталу». Дівчата явно веселяться і відмінно проводять час на роботі. Так, на одному з фото Ірина Сопонару міцно обійняла Еліну ззаду, демонструючи свою дружбу.

У підписі до фото Мбані уточнила, що фото зроблені ще однією "кварталівкою" - Мартою Адамчук.

"Відзняли вчора ще один концерт жіночого кварталу. Наше закулісся", - підписала кадри Мбані.

Шанувальники тут же відреагували на її пост.

"Оу оу оу ... у вогні", "Супер класні фото", - пишуть українці.

Раніше ми писали, що Мбані влаштувала спокусливу фотосесію в сукні. Еліну знімали в різних позах і ракурсах, щоб продемонструвати її неймовірну зовнішність.

У кадрі артистка постала крупним планом, піднявши підборіддя. Кучерява "бестія" розпустила волосся, вона закрила очі і застигла в кадрі з відкритими пухкими губами.

Нагадаємо, екзотична красуня з "Квартал 95" в легкій сукні задерла ногу вище голови.

Як повідомляла Politeka, екзотична красуня з "Квартал 95" блиснула "шоколадним" бюстом без ліфчика.

Також Politeka писала, що красуні з "Квартал 95" помірялися променистими посмішками на спільному фото.