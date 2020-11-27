Зірка Студії "Квартал 95" Еліна Мбані, яка бере участь у концертах "Жіночого кварталу", поділилася ексклюзивними кадрами зі зйомок шоу

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала серію фото, зроблених за лаштунками. Сама 24-річна красуня виглядала быльш дорослою. Її зачіска з кучерями була вельми пікантною. Одягнена кварталівка була в чорні блискучі штани і піджак.

Крім цього, на сторінці Мбані було кілька кадрів з колегами. Особливу увагу привернув кадр, на якому спекотна блондинка Ірина Сопонару ніжно притулилася до Еліни. Пустощі дівчат потрапили на камеру.

"Відзняли вчора ще один концерт @zhenskiykvartal_official. Наше закулісся. Мартуся Абажаю", - підписала фото дівчина.

За кілька годин фото зібрало лайки та коментарі користувачів.

"Супер", "Oy oy oy, у вогні", «Супер класні фото», "Вау", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Мбані родом з Вінниці. У "Жіночому кварталі" вона в основному співає. До комедійного шоу вона встигла засвітитися в "Голос країни", «Х-фактор» і "Лізі сміху". Разом з нею у вокальному квартеті «Жіночого кварталу» співає Марта Адамчук і Віра Кекелія, які також заявили про себе участю в шоу «Голос».

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