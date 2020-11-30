Чого чекати на Новий Рік

Зима в 2020 році прийде за розкладом, погода буде відповідати сезону з перших днів грудня

Свої прогнози вже дали народний синоптик Леонід Горбань, Укргідрометцентр і погодні сайти, пише «Сьогодні».

Так, Горбань прогнозує, що в перші п'ять днів грудня осінь затримається в центральних і південних регіонах.

Температура вдень може піднятися до +5 тепла, вночі близько нуля. З 6-7 грудня очікуються дощі і зниження температури до мінусових значень. Дощі перейдуть в сніг з дощем. З 13-14 грудня помітно похолодає, на півночі і сході країни можливі нічні морози нижче 10 градусів.

Далі народний синоптик попереджає про тижневі температурні гойдалки зі снігом з дощем. Справа в тому, що циклон принесе тепло з -5 до +5 за Цельсієм.

Через 3-4 дні снігопади поступово припиняться. До 20 грудня похолодає до мінус 10-12 градусів вночі і мінус 4-6 градусів вдень.

У третій декаді небо проясниться, але морози збережуться. Вони будуть то посилюватися, то слабшати, з 29 грудня прогнозується відлига. Хоча 27-28 грудня випаде невеликий сніг, але, навряд чи він втримається.

Погода на Новий Рік 30-31 грудня, за прогнозом народного синоптика, буде з плюсовою температурою і дощем.

В Укргідрометцентрі очікують, що погода в грудні 2020 року буде близькою до багаторічних норм, тільки початок місяця тепліше звичайного.

При цьому на початку місяця місцями можливий невеликий мокрий сніг, дощ.

Також у грудні вірогідні сильні вітри, хуртовини, налипання мокрого снігу, під час відлиг – тумани та ожеледь.

Відзначається, що на більшій частині території України в грудні утворюється сніговий покрив, лише на крайньому півдні він встановлюється не щороку.

Погодні сайти бачать початок грудня теплим, але з нічними морозами до -3 градусів. Також можуть бути дощі і невеликий мокрий сніг.

Похолодання може початися з другого тижня місяця. До середини грудня встановляться морози до-5-6 градусів вдень і-10-12 градусів вночі. Після 15-16 грудня невеликий сніг може йти щодня, а 20-22 грудня в Україну можуть прийти сильні снігопади. Мороз теж посилиться до-12-15 градусів вночі і до-6-8 градусів вдень.

На півдні України мінусових температур чекають не раніше 18-20 грудня. Що стосується опадів, то прогнозують дощі з мокрим снігом в компанії з морозами і ожеледицею.

Потепління і припинення опадів прогнозують після 25 грудня. Ближче до кінця місяця можлива відлига, але якщо снігу випаде багато, то він може втриматися і скрасити зустріч Нового року.

Відзначимо, зима, схоже вирішила протестувати свої сили вже в останній день осені. В Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській та Харківській областях 30 листопада синоптики оголосили штормове попередження.

Очікується, що можливий значний мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, місцями ожеледь. Також на півдні та сході – пориви вітру 15-20 м/с.

Фахівці попередили про те, що погодні умови можуть призвести до порушень руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

На дорогах країни, крім південного сходу, місцями ожеледиця (жовтий рівень небезпеки).

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