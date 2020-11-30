Українцям слід готуватися до появи нових монет номіналами 5 та 10 гривень

Про це повідомляється на офіційному порталі Нацбанку.

Обидві нові монети будуть введені в обіг вже завтра, 1 грудня.

Монета номіналом 5 гривень та тиражем у 35 тисяч присвячена місту Слов'янськ, що на Донбасі, яке розташоване на річці Казенний Торець, біля Торських соляних озер.

Розвиток Слов'янська історично пов’язаний із сольовим промислом – видобутком солі та лікуванням пацієнтів солоною водою і цілющими грязями. На сьогоднішній день місто є одним із символів в українській боротьбі за повернення окупованих територій, втрачених унаслідок російської агресії 2014 року, а сам населений пункт кілька місяців перебував під окупацією.

На аверсі нової монети - малий Державний Герб України, у центрі на дзеркальному тлі – стилізована композиція, що відображає історичні періоди заснування міста: козак на тлі фрагмента дерев’яної фортеці, під якою стилізовані хвилі та напис: Соляний/Тор. На реверсі - силует гори Карачун з композицією сучасного міста; угорі – герб міста Слов’янська, історичні споруди – Свято-Воскресенська церква (праворуч), будинок міської лікарні (ліворуч), на передньому плані внизу – фонтан.

Інша монета номіналом 10 гривень присвячена козацькому літописцю Самійлу Величку, який висвітлював події української історії середини XVII – початку XVIII ст.

На аверсі монети - малий Державний Герб України; на дзеркальному тлі композиція, що символізує діяльність літописця: каламар (чорнильниця), з якого розкривається аркуш паперу зі стилізованими написами: Літопис Самійла Величка 1720; унизу: номінал монети 10/гривень та рік карбування монети – 2020.

На реверсі зображений дзеркальний абрис козацького профілю (образ Самійла Величка), на тлі якого козацьким скорописом відтворено фрагмент Передмови з Літопису Величка: "Цікавому норову людському не може нічого бути сподобнішного, ласкавий читальнику, як читати книги й дізнаватися дро давні людські діяння і вчинки"; та написи: Самійло Величко (ліворуч на тлі пера), роки життя літописця 1670/1728 (праворуч від абрису).

Нагадавши, Нова вертикальна купюра з'явилася в Україні, деталі від Нацбанку

Як повідомляла Politeka, нові 20 і 5 гривень з'являться в Україні, Нацбанк попередив, як відрізнити від підробки: "будуть введені..."

Також Politeka писала, що Нацбанк вводить в обіг незвичайні 10 гривень, з'явилися фото грошей