В Національному банку України заявили про випуск нової купюри

Банкнота відрізняється тим, що малюнок на ній зображений вертикально. Про це пише Politeka.net з посиланням на прес-службу НБУ.

Примітно, що даною банкнотою не можна буде розплатитися, так як вона сувенірна і була випущена на честь першого космонавта незалежної України Леоніда Каденюка.

На лицьовій стороні зображений портрет Леоніда Каденюка з написом: "Перший космонавт України". На зворотній - космічний корабель "Колумбія" на тлі планет сонячної системи.

У повідомленні наголошується, що сувенірна банкнота має великий спектр захисних елементів, в який входить - оптично змінний елемент SPARK у вигляді Земної кулі. Коли кут нахилу змінюється на ділянках зображення змінюється колір з зеленого на синій.

Купюра зроблена на папері з водяним знаком із зображенням Земної кулі з материками.

Раніше ми писали, що 19 листопада в Україні з'явилися нові металеві монети номіналом в 10 гривень.

Монету виготовили зі сплаву на основі цинку тиражем в один мільйон штук. Як зазначили в НБУ, вона випущена на честь державного органу спеціального призначення, якому доручено захист недоторканності українських кордонів.

Нагадаємо, 7 жовтня НБУ ввів в обіг пам'ятну монету, присвячену Амет-Хану Султану, військовому льотчику-асу, який під час Другої світової війни здійснив 603 бойових вильоти і збив 30 ворожих літаків.

На аверсі монети-зображення повітряного бою, а на реверсі – портрет зазначеного льотчика.

Монета номіналом дві гривні випущена тиражем 30 тисяч примірників.

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