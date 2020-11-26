В Національному банку України заявили про випуск нової купюри
Банкнота відрізняється тим, що малюнок на ній зображений вертикально. Про це пише Politeka.net з посиланням на прес-службу НБУ.
Примітно, що даною банкнотою не можна буде розплатитися, так як вона сувенірна і була випущена на честь першого космонавта незалежної України Леоніда Каденюка.
На лицьовій стороні зображений портрет Леоніда Каденюка з написом: "Перший космонавт України". На зворотній - космічний корабель "Колумбія" на тлі планет сонячної системи.
У повідомленні наголошується, що сувенірна банкнота має великий спектр захисних елементів, в який входить - оптично змінний елемент SPARK у вигляді Земної кулі. Коли кут нахилу змінюється на ділянках зображення змінюється колір з зеленого на синій.
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Купюра зроблена на папері з водяним знаком із зображенням Земної кулі з материками.
Раніше ми писали, що 19 листопада в Україні з'явилися нові металеві монети номіналом в 10 гривень.
Монету виготовили зі сплаву на основі цинку тиражем в один мільйон штук. Як зазначили в НБУ, вона випущена на честь державного органу спеціального призначення, якому доручено захист недоторканності українських кордонів.
Нагадаємо, 7 жовтня НБУ ввів в обіг пам'ятну монету, присвячену Амет-Хану Султану, військовому льотчику-асу, який під час Другої світової війни здійснив 603 бойових вильоти і збив 30 ворожих літаків.
На аверсі монети-зображення повітряного бою, а на реверсі – портрет зазначеного льотчика.
Монета номіналом дві гривні випущена тиражем 30 тисяч примірників.
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