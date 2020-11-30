Телеведущая и экс-участница “Танців з зірками 2020“ Ольга Фреймут прокомментировал финал шоу

Как передает Рoliteka.net, на странице в Инстаграм в разделе Сторис артитска поздравила победителей и призналась, за кого болела.

«Крутые и профессиональные Санта Димопулос и Макс Леонов! Поздравляю с победой. Это было искусство, за которым столько изнурительной работы над собой. Даже не представляла, что люди могут так работать», - написала теледива.

При этом Фреймут призналась, что ее фаворитами были другие участники.

«Надя Мейхер и Кирилл Васюк, болела за вас! Вы неповторимые», - написала экс-участница.

Напомним, в финале “Танців з зірками 2020“ судьи поставили участникам такие баллы: Юлия Санина и Дмитрий Жук - 118 баллов, Санта Димопулос и Макс Леонов — 117 баллов, а Надежда Мейхер и Кирилл Васюк в сумме получили баллов 115.

Но, зрители поддержали Димопулос и Леонова. Второе место заняли Санина и Жук. А на третьем, соответственно, Мейхер и Васюк.

При этом Санта решила разделить первое место с Саниной.

Отметим, финал шоу огорошил зрителей. Многие не верят, что озвученные результаты правдивые.

Напомним, Ольга Фреймут впервые призналась, кем была до славы и "Танців з зірками": "Приносила кофе, мыла полы", фото из прошлой жизни.

Как сообщала Politeka, скандальная Фреймут в прозрачном наряде покрутила прелестями перед Винником, кадры страсти: «Молодая волчица».

Также Politeka писала, что Фреймут показала свои роскошные апартаменты в центре Киева, фото: "Как будто в театре".