Уникнути підвищення тарифів на електроенергію для населення дуже складно

Таку думку озвучив експерт з енергетичних питань Юрій Корольчук, пише Слово і Діло.

За його словами, на сьогоднішній день є необхідність підвищувати тарифи для побутових споживачів, адже реальна ціна електроенергії виплачувалася з бюджету через дотації.

«Це питання потрібно вирішувати. Якщо раніше тарифи для населення це була конкретна проблема, то зараз до неї додалися інші. Це і борги "Енергоатому" і "Укренерго", і борги в цілому на ринку, які були в попередній період до 2015 року, коли ринок електроенергії запрацював. Щоб їх погасити, треба випустити облігації внутрішньої державної позики і досі цього не було зроблено", - пояснив Корольчук логіку держави.

Експерт з енергетичних питань також спрогнозував зростання ціни електроенергії в два рази.

"Все залежить від того, яка буде формула, тарифна сітка, які будуть варіанти. Ринок електроенергії орієнтується на того, хто споживає більше електроенергії, на тих хто споживає вночі. Для них ціна може бути меншою. Подивимося, яку вартість вони визначать. Там де у нас зараз 1,68 грн ‒ ціна зросте до 2,5 грн. В середньому зросте майже в два рази. І це мінімум, який ми собі можемо дозволити», ‒ попередив фахівець побутових споживачів.

Підсумовуючи, Юрій Корольчук попередив, що на тлі підвищення тарифів зросте і заборгованість населення по комунальних послугах, тому що не всі зможуть заплатити.

"Головна проблема в тому, чи зможуть люди платити. Я сумніваюся, що зможуть, тому що немає програми субсидій. Хто зможе, той заплатить, а за рахунок інших будуть рости борги», - резюмував він у спілкуванні з журналістами.

Про підвищення тарифів на електроенергію вже попереджав в. о. голови Міненерго Юрій Бойко.

Він анонсував перегляд розцінок для населення вже на поточному тижні.

"Я думаю, з наступного тижня (з 30 листопада - ред.) буде готове до прийняття рішення в частині тарифів для побутового споживача", – запевняв Бойко раніше.

Підвищення тарифів на електроенергію він пояснив тим, що побутові споживачі нібито платять тільки за доставку ресурсу.

"На сьогоднішній день побутовий споживач платить за електроенергію виробнику 1 коп. по Україні середньозважена вартість транспорту електроенергії - 1,03 грн, а середньозважена ціна 1 кВт/год становить 1,04 грн. Тобто по суті, в рамках потокової моделі ПСО оплачується виключно доставка", - резюмував В.О. голови профільного міністерства.

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