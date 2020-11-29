Українцям розповіли, коли в країні можуть оголосити тотальний локдаун через велику кількість заражених китайським вірусом

Про це в ефірі телеканалу Україна 24 розповів нардеп від "Слуги народу" Давид Арахамія.

За його словами, ймовірність введення тотального карантину становить 90%.

"Є шанси, що нам пощастить, але поки виглядає так, що ймовірність дуже висока. Тепер питання, як його правильно ввести і в якому форматі. Уряд заявляє про якийсь інтелектуальний локдаун. Тобто не той повний локдаун, який був навесні...", - заявив глава фракції "Слуга народу" в ефірі телеканалу.

На думку Арахамії, жорсткий локдаун слід оголошувати "з 1 січня або з 25, 26 грудня". Він також торкнувся питання зупинки громадського транспорту.

"...Якщо ми зробимо локдаун умовно завтра, то всі підприємства працюють, і ми в цьому локдауні повинні погасити громадський транспорт, наприклад, київське метро. У цьому випадку ми зіткнемося з величезними труднощами з розвезення людей, яким чином вони доберуться до роботи. Якщо це станеться, наприклад, 27 грудня, то в цілому ця проблема (транспортна – ред.) знімається як така", - резюмував нардеп.

Також ми розповідали про можливий перегляд карантину вихідного дня.

Арахамія заявляв, що вже наступного тижня глава МОЗ Степанов озвучить доповідь про ефективність карантину вихідного дня.

"Будемо робити якийсь ретроспективний аналіз цієї ініціативи. Якщо не спрацювало, будемо коригувати", - розповів Арахамія про можливий перегляд карантину вихідного дня.

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