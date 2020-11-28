Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук вразила фанатів, показавши "вищий пілотаж" в одному бікіні
Як розповідає Politeka, фотографією красуня поділилася у себе на сторінці в Instagram.
"Памуккале-це щось унікальне і фантастичне», - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на фотографії Бех-Романчук застигла в спокусливій позі, примірявши сміливе міні-бікіні.
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«О, мій ідол!», «моя красуня», «ти теж фантастична», «це справжня пожежа», «мулатка», «абсолютний ідеал», «дуже мила», «Марина, ваше фото має бути замість силуету людини на пішохідному знаку», «дуже красива», - пишуть її шанувальники.
Як повідомлялося до цього, українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук вразила бездоганним тілом в міні-шортах під час тренування
"Шлях до мрій нелегкий, але я намагаюся рухатися вперед", - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на фотографіях Бех-Романчук позує під час тренування в тісному спортивному топі й не менш спокусливих шортах для бігу. Волосся знаменитість вирішила зібрати у хвостик.
Нагадавши, Бех-Романчук блиснула "булочками", епічно звалившись в пісок після стрибка:"Не, ну, це штраф".
Як повідомляла Politeka, Українська чемпіонка Бех-Романчук в міні-бікіні запаморочила голову виглядом ззаду:"вмієш показувати".
Також Politeka писала, що Бех-Романчук показала ідеальне тіло в крихітному купальнику на пляжі:"Вид на мільйон".